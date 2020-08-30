٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:١٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84021190
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اقامة مراسم العزاء الحسيني لمساء يوم عاشوراء بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم العزاء الحسيني لمساء يوم عاشوراء بحضور قائد الثورة

طهران / 30 اب /اغسطس /ارنا- اقيمت مساء اليوم الاحد، مساء يوم عاشوراء، مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)".

وفي هذه المراسم التي جرت من دون حضور المواطنين في سياق الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، القى حجة الاسلام مسعود عالي كلمة اعتبر فيها ان إحدى خطط الشيطان والتيارات التابعة له، تتمثل في تدمير اجتماع المؤمنين وقطع التواصل الايماني بينهم، وقال: كلما زادت صفات بارزة من قبيل التعاون والتضحية والتعاطف والمواساة والشعور بالمسؤولية وصلة الرحم بين افراد المجتمع الاسلامي، فإن ذلك المجتمع يخرج من حالة الفردية والأنانية، ومن خلال سيادة الروح الجماعية الايمانية عليهم، سيكونون مستعدين وجاهزين لتسلم الولاية الاجتماعية اي مرحلة الظهور (ظهور الامام الحجة "عج").

وقرأ حجة الاسلام بهاء الدين ضيائي مراثي حسينية في رثاء سيد الشهداء (ع) وأهل بيته وأصحابه الأوفياء.

انتهى ** 2342

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