ايران تتبوأ المرتبة الثانية في مسابقة "استاذ الاسلحة" لجيوش العالم

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، ان الفريق الايراني حل في المرتبة الثانية بعد روسيا في مسابقة "استاذ الأسلحة" التي في منطقة بينزا في روسيا، والتي تتضمن تفكيك وتجميع مسدسات ماكاروف وبنادق كلاشينكوف هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل يدوية.

وبعد تفكيك الأسلحة وتجميعها يركض الفريق العسكري ويطلق النار من مسافة 400 متر باتجاه المواقع العسكرية لاصابة 13 هدفًا على بعد 50 إلى 500 متر.

واضافت: انه للمرة الأولى في الدور الرابع، كانت هناك تغييرات في الفرق الثلاثة الأولى، وتمت ترقية المنتخب الإيراني إلى المركز الثاني في المسابقات.

وتجري مسابقة Master of Guns منذ 23 أغسطس/ آب في قاعدة كونستانتينوف العسكرية في بينزا، بمشاركة فريق من روسيا وايران وأرمينيا وأوزبكستان ولاوس وكمبوديا والكونغو وأبخازيا.

وتبوأت روسيا المرتبة الأولى وجاءت ايران في المرتبة الثانية فيما حل فريقا أرمينيا وأوزبكستان في المركزين الثالث والرابع.

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