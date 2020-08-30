رئيس وزراء الهند: الامام الحسين (ع) رمز للحق والعدل في العالم

وكتب مودي، في تغريدة له على موقع "تويتر" الاحد في ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام: في هذا اليوم نتذكر تضحية وايثار الامام الحسين عليه السلام حيث كانت مبادئ الحق والعدل تفوق جميع الامور بالنسبة له.

واضاف: إن تأكيد الامام الحسين (ع) على المساواة والانصاف امر قيّم وباعث على الامل للكثير من الناس.

ويبلغ عدد المسلمين في الهند 200 مليون من ضمنهم 40 مليونا من الشيعة الذين يقيمون ومعهم سائر المسلمين مراسم العزاء باستشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في شهري محرم وصفر خاصة في الايام العشرة الاولى من محرم ويوم عاشوراء في المساجد والحسينيات والتكايا.

انتهى ** 2342