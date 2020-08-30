مسؤول: ايران تحتل المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا عالميا

واعتبر سعيد سركار في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان حلول ايران في المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا في العالم يعد ثمرة للتعاون بين مختلف المؤسسات في الحكومة الثانية عشرة الحالية وقال، انه في سياق نمو وتطوير النانو في البلاد كان لهذه اللجنة تعاون كبير مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كما ادت وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا دورها في تطوير تكنولوجيا النانو في الجامعات وان ما حققناه من انجازات انما تحقق بالتعاون بين مختلف المؤسسات بالتاكيد.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا في العالم بعد الصين واميركا والهند، وهي تتفوق على جميع الدول الاوروبية في هذا المجال.

واوضح بان الشركات المعرفية النانوية كانت لها انشطة مؤثرة جدا خاصة في ظروف تفشي فيروس كورونا، ومنها انتاج كمامات "ان 95" والمواد المعقمة والاجهزة المعقمة للهواء وجهاز التشخيص السريع لـ ROS للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

انتهى ** 2342