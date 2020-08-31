الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لفيتنام

وفي رسالة وجهها اليوم الإثنين إلى الرئيس الفيتنامي نغوين فو ترونغ، أعرب الرئيس روحاني عن خالص التهاني لفيتنام حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما اعرب روحاني عن آمله في تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في ضوء الصداقة الطويلة الأمد والإرادة المشتركة لكبار المسؤولين في البلدين، والمزيد من تمتين العلاقات في جميع المجالات.

واضاف روحاني : أتمنى لكم موفور الصحة والنجاح، والمزيد من الرفاهية لشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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