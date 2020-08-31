اضاءة على قسم المسابقة الرئيسية بمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

وتحتضن الفترة الأولى لهذه التظاهرة السينمائية أربعة أقسام ثلاثة منها محلية وقسم آخر دولي مخصّص لكورونا تحت عنوان (المدافعون عن الصحّة)، وتتزامن الفترة الأولى من المهرجان مع مناسبة أسبوع الدفاع المقدّس في ايران (الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية من قبل نظام صدام البائد).

فيما تنعقد الفترة الثانية التي تتضمن مختلف الاقسام الدولية بما فيها "المسابقة الرئيسية" و"سيد شهداء المقاومة" ومسابقة السيناريو بالتزامن مع أسبوع التعبئة في ايران (أسبوع مخصص للقوات الوطنية التعبوية).

وبينما يقترب موعد انطلاق الفترة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة، لابد لنا من إلقاء الضوء على قسم المسابقة الرئيسية في هذا الحدث السينمائي الفريد من نوعه في المنطقة، إذ يتنافس فيها جميع الأعمال المحلية والأجنبية على اقتناص الجوائز.

يتفرع قسم المسابقة الرئيسية الى مجموعتين: "مجموعة الاعمال القصصية والسيناريوهات، من ضمن: الأفلام السينمائية، الأفلام التلفزيونية، الرسوم المتحركة، مقاطع الفيديو"، ومجموعة الأفلام الوثائقية التي تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وتمنح لجنة التحكيم في المسابقة الرئيسية جوائز تشمل "تمثال المهرجان ودبلوم فخري وجائزة نقدية" لنخبة الأعمال.

الجدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته الـ 16 ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في العاصمة طهران، وتقرّر تنظيم الفترة الأولى من الفعالية السينمائية افتراضياً (عبر الانترنت) تحسباً من جائحة كورونا.

انتهى** 1453