روحاني يعرب عن امله بتعزيز العلاقات مع قرغيزيا

وفي برقية تهنئة بعثها الرئيس روحاني الى سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، اعرب عن امله بتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية في ظل المشتركات التاريخية والثقافية وجهود البلدين المشتركة .

وقال روحاني في البرقية ان بذل الجهود المضاعفة لمسؤولي البلدين في كشف وازالة العقبات والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة من شأنها ان تكون خطوة كبيرة نحو تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق الرخاء والرفاهية للشعبين الايراني والقرغيزي .

وعبر روحاني عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لنظيره القرغيزي، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار والقضاء على فيروس كورونا بأقرب وقت.

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