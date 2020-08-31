٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84021573
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الفيلم الايراني "آشو" يفوز بجائزتين دوليتين

الفيلم الايراني "آشو" يفوز بجائزتين دوليتين

طهران/31 أب /اغسطس/ارنا- فاز الفيلم الايراني "أشو" للمخرج "جعفر نجفي" بجائزتين دوليتين في مهرجانين للافلام في إيطاليا والمكسيك.

وفاز فيلم "أشو " الوثائقي القصير في الدورة الثامنة من مهرجان "داكومنتا " الدولي الوثائقي الذي اقيم في المكسيك بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير.

كما حاز هذا الفيلم الوثائقي على جائزة أفضل فيلم قصير في الدورة الـ 26 من مهرجان "دلا لسينا" السينمائي الدولي الذي أقيم في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس في إيطاليا.

وتم عرض فيلم "أشو" للمخرج "جعفر نجفي" في مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA) العام الماضي وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي للأطفال والمراهقين.

ويتناول الفيلم الوثائقي قصة صبي يعمل كراعي القطيع يتعامل مع مشاكل حياته اليومية بنفسه وينشغل بالمواشي من الصباح إلى الليل ، لكنه يهوي ويعشق السينما والتمثيل لدرجة اندمجت حياته مع أحلامه.

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