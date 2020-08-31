الفيلم الإيراني "اللاوقت" مرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان اولدنبرغ الالماني

واستمرارا لمشاركته الدولية تأهل الفيلم الإيراني القصير "اللاوقت"(بی‌گاه) للمخرج بوريا اشتهاردي إلى المرحلة النهائية من مهرجان اولدنبرغ الالماني بدورته السابعة والعشرين ليكون مرشحا للفوز بجائزة افضل فيلم .

ويتناقس الفيلم " اللاوقت " خلال الفترة من 16 الى 20 سبتمبر 2020 مع افلام من امريكا والمانيا والدنمارك والمكسيك والارجنتين .

كما عرض فيلم "اللاوقت" في الدورة الـ24 من مهرجان "فليكر رود" السينمائي الدولي الأميركي خلال الفترة 4 حتى 9 أغسطس الجاري.

ويروي الفيلم قصة جندي من القومية البلوجية باسم "هامين" يتم إلغاء إجازته للحضور في مراسم عرس اخته بسبب تدخينه للسجائر، والفيلم يروي قصة هامين بشكل غير متوالي من طفولته حتى الآن.

ويعني مصطلح "هامين" باللغة البلوجية حرارة فصل الصيف و موسم نضوج ثمار النخيل.

ويمثل في الفيلم كل من: إيمان أفشار، وأيوب أفشار، ومهسا نارويي، وآوا آذربيرا، وملابخش رئيسي، وعدد من الممثلين المحليين بمدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان و بلوشستان جنوب شرق إيران.

انتهى**م م**