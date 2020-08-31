افتتاح ثاني خط لانتاج قلم الانسولين في ايران

واكد الدكتور شانه ساز خلال المراسم على زيادة انتاج قلم الانسولين وكذلك تأمين حقنة الانسولين لتلبية احتياجات جميع المصابين بمرض السكري في البلاد.

وقد تم افتتاح اول خط لانتاج قلم الانسولين في ايران في شهر حزيران 2020 ضمن مراسم حضرها وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري.

وکان رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية " محمد رضا شانه ساز" قد اوضح خلال مراسم افتتاح خط انتاج قلم الانسولين في ايران عبر الفيديو كونفرانس: ان هذا المنتج دخل الاسواق الايرانية منذ حوالي شهر واحد ولاقى ترحيبا من الاطباء والمرضى .

واضاف ان انتاج قلم الانسولين تم بتكنولوجيا فائقة الدقة ويعتبر انجازا علميا دوائيا كبيرا لايران، مبينا ان انتاجه يوفر 20 مليون دولار سنويا للبلاد .

وبين شانه ساز انه مع إطلاق هذا الخط الإنتاجي والخطوط المماثلة التي سيتم تشغيلها في المستقبل القريب، سيتم تلبية الاحتياجات المحلية لهذا المنتج المهم والاستراتيجي في البلاد.

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