٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84021948
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تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران/31 أب /اغسطس/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري " بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين375 الفا و212 شخصا وبوفاة 109 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 21 الفا و571 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1642 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 375 الفا و 212 حالة لغاية الان بينهم 3729 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 323 الفا و233شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 109 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و 571 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و231  الاف و110 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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