وزير الصحة : نعمل على تحفيز الاستثمارات الاجنبية بدل الاستيراد

وفي تصريحه خلال مراسم تدشين مصنع انتاج دواء "قلم الانسولين"، التي عقدت اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس، اوضح نمكي ان هذا المشروع هو نتيجة تعاون ايراني اجنبي مشترك، ويشكل احد الانجازات المهمة للمنظومة الدوائية في البلاد خلال مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية.

وفيما اكد على ضرورة تحفيز الاستثمارات الاجنبية واستقطابها الى ايران، بين وزير الصحة ان سياسات الوزارة في مجال الدواء تعتمد على الاستثمارات الاجنبية بدل الاستيراد.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق نمكي الى الاحصائيات الكثيرة المتعلقة بالوفيات الناجمة عن الامراض غير المعدية في ايران؛ مؤكدا ان وزارة الصحة تحرص على اتخاذ خطوات مناسبة للحد من تزايد الاصابة بهذه الامراض.

كما نوه الى تزايد الاصابات بمرض السكري في العالم، واكد ضرورة احتواء هذا المرض باستخدام اساليب دوائية حديثة؛ قائلا : نحن بامكاننا عبر المشاريع الدوائية المشتركة تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال.

انتهى ** ح ع