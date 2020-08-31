التماسك بين القوة الجوية والدفاع الجوي سدّ منيع لحماية الاجواء الايرانية

وفي رسالة بعثها اليوم الاثنين الى قائد قوة الدفاع الجوي الايراني "العميد الركن عليرضا صباحي فرد" لمناسبة ذكرى تاسيس هذه القوة، اشاد العميد نصيرزادة بصمود القوات البواسل لدى قوة الدفاع الجوي للجيش، بوجه هجمات وغارات العدو البعثي (في فترة الدفاع المقدس)، الى جانب التماسك بين سلاحي الجو والدفاع الجوي للجيش انذك الذي كان قد شكل سدا منيعا على صعيد الاجواء الايرانية.

وحيا قائد القوة الجوية للجيش، بذكرى تاسيس قوة الدفاع الجوي بناء على التوجيهات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله الوارف)، مؤكدا انها تعيد الى الاذهان تضحيات الشهداء الابرار وجهود كافة المنتسبين الى هذه القوة دفاعا عن سماء الوطن، وسائلا الباري تعالى بمزيد من الازدهار والعزة للعميد صباحي فرد وجميع زملائه.

انتهى ** ح ع