ايران تخلد الذكرى 42 لاختفاء الامام موسى الصدر

وفي تصريحه اليوم الاثنين، اوضح "كرد" انه يمكن للراغبين متابعة هذه المراسم عبر تطبيق "زوم"، او العنوان الالكتروني farhangsaramelal.

ولفت المسؤول الثقافي لدى بلدية طهران الى تزامن ذكرى اختفاء الامام موسى الصدر لهذا العام مع ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (ع)، وايضا يوم تكريم الاسرى والمفقودين؛ مبينا ان منظمة الثقافة والفنون لدى بلدية طهران ستقوم باحياء هذه الذكرى بطابع دولي وتعزيزا للتعاون الثقافي داخل جبهة المقاومة.

ونوه الى ان مسيرة الامام المغيب منبعثة عن نهضة الامام الحسين عليه السلام؛ مردفا ان موسى الصدر استطاع بهذه الرؤية ان يوحد بين قلوب الشعب اللبناني الابي بما يشمل السنة والشيعة والمسيح، ويترك اثارا كبيرة على غرار النهضة التي انبعثت ببركة واقعة عاشوراء الحسينية.

وتابع كرد، ان نجاح الامام المغيب في تغليب لغة الحوار اثار غيض اعدائه ومعارضيه ليكدوا له ويحرموا العالم من وجوده المبارك.

انتهى ** ح ع