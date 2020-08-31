قائد امني : ضبط مايزيد عن طن واحد من المخدرات في خراسان الجنوبية شرقي البلاد

واوضح العقيد فرشيد في تصريح له اليوم الاثنين، ان قوى الامن الداخلي تمكنت من كشف وضبط طن واحد و544 كيلوغرامًا من انواع المخدرات خلال الساعات الـ72 الاخيرة، واعتقال 22 مهربا خلال العملية التي جرت بهذا الصدد.
انتهى**2018/ ح ع **
بيرجند/31اب/اغسطس/ ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد)، العقيد ناصر فرشيد، عن ضبط طن واحد و 544 كغ من انواع المخدرات خلال الساعات الـ72 الاخيرة في هذه المحافظة.
واوضح العقيد فرشيد في تصريح له اليوم الاثنين، ان قوى الامن الداخلي تمكنت من كشف وضبط طن واحد و544 كيلوغرامًا من انواع المخدرات خلال الساعات الـ72 الاخيرة، واعتقال 22 مهربا خلال العملية التي جرت بهذا الصدد.
انتهى**2018/ ح ع **
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