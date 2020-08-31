قائد امني : ضبط مايزيد عن طن واحد من المخدرات في خراسان الجنوبية شرقي البلاد

طهران / 31 اب / اغسطس / ارنا – قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران "العميد غلامرضا جلالي" : ان قوة الدفاع الجوي لا تقتصر على التواجد في الخط الامامي للجبهة الدفاعية وانما تتسع للعلوم والتقنيات؛ مردفا ان هذه القوة تتولى اليوم اكبر مسؤولية في سياق تامين وحماية سماء البلاد.