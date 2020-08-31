٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:٤٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84022272
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قائد حرس الحدود الإيراني يعلن عن تنفيذ مشروع "الحدود الذكية"

قائد حرس الحدود الإيراني يعلن عن تنفيذ مشروع "الحدود الذكية"

مهاباد/31 آب/أغسطس/إرنا- أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، عن تنفيذ مشروع "الحدود الذكية" وتعزيز السيطرة على حدود البلاد باستخدام آلات التصوير، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يعد من أولويات قوى الأمن الداخلي وحرس الحدود خلال هذا العام (الإيراني- بدأ في 21 آذار/مارس).

وعلى هامش تفقده الشريط الحدودي في منطقة سردشت جنوبي محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) اليوم الإثنين، أضاف العميد كودرزي في حوار مع مراسل إرنا، "تم إعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك الأجهزة البصرية والإلكترونية والطائرات المسيرة وجميع المعدات الحديثة والمركبات الخفيفة الخاصة للعمليات وجميع المعدات الأخرى التي يحتاجها حرس الحدود".

وأكد، ان المكافحة الدؤوبة لمهربي المخدرات والأسلحة والذخائر تعد من أولويات قوى الأمن الداخلي وقوات حرس الحدود الإيراني.

وأشاد قائد حرس الحدود الإيراني بجهود وتضحيات أهالي الحدود الذين وقفوا على الدوام الى جانب قوات حرس الحدود في سياق تعزيز الأمن المستدام.

وأكد العميد كودرزي أن الجهود ماضية على قدم وساق في سياق تعزيز الأمن على حدود محافظة آذربايجان الغربية، وأعلن عن تنفيذ مشروع "الحدود الذكية" قريبا على إمتداد ألف كيلومتر من حدود المحافظة.

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