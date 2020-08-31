"المأكول" الإيراني يخوض غمار المنافسة بمهرجان "بلوك" الأميركي

وفاز بالفعل هذا الفيلم الإيراني القصير للرسوم المتحركة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان طهران الدولي الحادي عشر للرسوم المتحركة، كما تأهل الى قسم المسابقة لعشرات المهرجانات الأخرى بما في ذلك New York International Children's Film Festival وشتوتغارت الدولي للأفلام المتحركة (الذي أيدته أكاديمية أوسكار) وأنيبار في كوسوفو وFestival Stop Motion Montréal و.. .

وتدور أحداث قصة فيلم "المأكول" في عالم يأكل فيه الجميع بعضهم البعض؛ لكن في هذه الأثناء، يجد أحد الحيوانات طريقة للبقاء على قيد الحياة، حيث أخذ يواصل حياته في بطن الذئب الذي أكله.. .

ويعد مهرجان Block واحد من أفضل المهرجانات الأمیركية للرسوم المتحركة ويقام سنويا في بروكلين منذ سبعة عشر عاما.

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