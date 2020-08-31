الصين: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لدعم الاتفاق النووي

وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، اعرب المتحدث الصيني عن امله بان يشكل اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للبت بصورة صحيحة بالخلافات حول تنفيذ الاتفاق النووي وتنسيق الجهود لعالجة التحديات الراهنة ودفع عملية التسوية السياسية بشأن القضية النووية الإيرانية الى الامام.

ونوه الى ان التوتر قد تصاعد حول الاتفاق النووي بسبب خروج الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق وقيامها بسلسلة من الاجراءات الاحادية واللاقانونية ضد ايران رغم المعارضات الدولية.

واعتبر ان الاتفاق النووي قد وصل الى منعطف مهم وقال، ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في فيينا غدا (اليوم الثلاثاء) على مستوى المدراء السياسيين.

ومن المقرر ان يعقد اليوم الثلاثاء، في فيينا، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى المساعدين والمدراء العامين لوزارات الخارجية في دول ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ويمثل ايران في الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي وصل الى فيينا الاثنين .

وسيلتقي عراقجي خلال زيارته الى النمسا ايضا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

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