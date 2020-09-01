استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في صناعة النفط

وبتشغيل 17 مشروعا للبتروكيماويات بات يُعرف هذا العام بـ "العام الذهبي" لصناعة البتروكيماويات، لأن تدشين هذه المشاريع، وزيادة إنتاج البتروكيماويات في إيران وتحقيق القفزة الثانية في صناعة البتروكيماويات في 2021، سيؤدي الى ارتفاع الطاقة الإنتاجية في هذه الصناعة الى 100 مليون طن سنويا، وتصل إيراداتها إلى 25 مليار دولار.

ومن المشاريع الأخرى التي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي (24 اغسطس) مشروع مد خطوط انابيب نقل الغاز في اطار الخطين الرئيسيين السادس والتاسع بشكبة الغاز العامة للبلاد بطول 1850 بتوظيف 3 مليارات فضلا عن استثمار 1.3 مليار يورو في انشاء مجمع بتروكيماويات في بوشهر و320 مليون يورو لانشاء محطة توليد كهرباء في حقول غرب كارون النفطية في جنوب غربي البلاد.

وتوجد حاليا 10 خطوط أنابيب وطنية للغاز في البلاد، ويجري حاليا إنشاء خط الأنابيب الحادي عشر .

وبالتزامن مع عام قفزة الإنتاج وباستثمار قدره 45 مليون دولار، سيتم إنتاج 5 الاف طن من الهكسان العادي سنويا في مصفاة الإمام الخميني (رض) في شازند، ونظرا إلى أن هذا المنتج يتم استيراده من الخارج، فان انتاجه في داخل البلاد سيوفر سنويا 30 مليون دولار من العملة الصعبة للبلاد.

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