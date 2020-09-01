سياسي افغاني: الدبلوماسية الايرانية النشطة هزمت امريكا بمجلس الامن

واضاف بدرام في حوار خاص مع وکالة ارنا : ان الجميع شاهد كيف تلقى ترامب هزيمة كبيرة في مجلس الامن الدولي وكيف ذهبت مساعي ادارته المجرمة ادراج الرياح لافتا ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ امريكا السياسي التي تتحمل امريكا فشلا ذريعا في مجلس الامن الدولي.

وفيما يتعلق باسباب الهزيمة الامريكية في مجلس الامن الدولي قال بدرام: هناك عدة عوامل مهمة ادت الى هزيمة امريكا ولكن اهمها كانت الدبلوماسية الايرانية النشطة التي عملت بشكل قوي ومؤثر وقانوني فيما يتعلق ببرنامجها النووي الذي هو حق ثابت وغیر قابل للتصرف فیه ولا يحق لامريكا والدول الاخرى حرمانها من هذا الحق .

واوضح السياسي الامريكي بأنه يجب القبول بأن الدبلوماسية الايرانية القوية في مواجهة الضغوط الامريكية غير المنطقية استطاعت التأثير على نتيجة التصويت في مجلس الامن الدولي وبالتالي اثبتت احقية ايران في مواجهة الاجرام الامريكي وهزيمتها في تمديد الحظر.

واضاف: من دون شك فان الدبلوماسية الايرانية استطاعت الوقوف بوجه غطرسة وجرائم ترامب في الشرق الاوسط والتدخل في شؤونها الداخلية بشتى الوسائل ومنها دعم المجاميع الارهابية.

وادان امين حزب المؤتمر الوطني الافغاني اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني في العراق الذي يتناقض مع جميع القوانين الدولية والتي ادانتها المحافل الدولية، معتبرا اغتيال قائد عسكري وشخصية رسمية في دولة اخرى عملا غیر قانوني وغير مقبول.

وراى السياسي الافغاني ان هذه التصرفات الامريكية من الناحية الاخلاقية والنفسية حشدت الجميع ضد امريكا وايقضت العالم كي يعرف الادراة الامريكية المجرمة وهذه من الدلائل الاخرى لهزيمة امريكا في مجلس الامن الدولي.

وفي الختام اشار بدرام الى فشل المؤامرة الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقبولها الهزيمة النكراء واضاف، ان امريكا بخروجها الاحادي من الاتفاق النووي واعادة الحظر لاتستطيع تفعيل آلية الزناد لانها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

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