إيران تستضيف الأسبوع الرابع من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جدول مباريات بطولة دوري الأمم 2021 للكرة الطائرة، والذي بموجبه ستستضيف إيران الأسبوع الرابع من البطولة في الفترة من 3 إلى 5 يونيو .

ستبدأ هذه المسابقات في 10 مايو 2021 لفئة السيدات و 13 مايو 2021 للرجال.

ويشارك 16 فريقا في كل فئة من البطولة، حيث تلعب اربع منتخبات في كل مجموعة على مدى خمسة أسابيع، وتقام المنافسات بشكل دوري حيث تترشح الفرق الخمسة الأولى في المسابقات إلى الجولة الختامية من البطولة مع المنتخب المستضيف لمباريات المرحلة النهائية.

وتستضيف الصين المرحلة الأخيرة لفئة السيدات فيما تقام المرحلة الأخيرة لفئة الرجال في الفترة من 22 إلى 26 يوليو في إيطاليا.

علما ان سجل المنتخب الإيراني للكرة الطائرة حافل بالانتصارات حيث وصل مرتين الى نهائيات دوري الأمم، وتبوء المرتبة الرابعة عام 2014 والخامسة في 2019 .

وألغيت بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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