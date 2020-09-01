مقارنة بسائر دول العالم..عدد السياح الاجانب في ايران يزيد اكثر من 10%

واشاد تيموري بإنجازات وأداء قطاع السياحة في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، وقال: إن صناعة السياحة أصبحت موردا استراتيجيا للدول واصبحت تطوير السياحة من المصادر اﻷساسية اﻟﻤﺸﺎركة في حركة التنمية الاقتصادية.

ولفت تيموري الی نمو کبیر ومتواصل فی صناعة السیاحة للبلاد سواء من حيث عدد السياح وعائدات السياحة، مضيفا: ان نمو السياحة في إيران في العام الايراني 1397 (21 مارس 2018 الى 20مارس 2019) مقارنة بالعام 1396(21 مارس 2017 الى 20مارس 2018) كان 52 بالمائة وفي عام 1398 (21مارس2019 الى 20مارس2020) حققت نموًا بنسبة11 بالمائة مقارنة بالعام 1397 رغم المشاکل التي حصلت بسبب تفشي كورونا، بينما بلغ نمو السياحة العالمية في نفس الفترة حوالي 5 بالمائة.

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