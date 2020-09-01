ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرق البلاد

وقال العميد كودرزي اليوم الثلاثاء، أن حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، قاموا برصد أنشطة عصابة كبيرة لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من منطقة "مكسوحة " التابعة لمدينة سراوان الحدودية، وعلى الفور، توجهت وحدة من قوات حرس الحدود إلى المنطقة بكامل معداتها ونصبت كمينا لزيادة السيطرة على المنطقة.

وأضاف: أنه وبعد تحديد الطرق المرورية المحتملة للمهربين، قام أبطال فوج سراوان الحدودي، وبدعم استخباراتي من حرس الحدود في المحافظة، بإغلاق جميع طرق مرور المهربين ومحاصرتهم، ما أدى القاء القبض على احد المهربين.

واشار قائد حرس الحدود الايراني الى ضبط سيارة من نوع تويوتا و طن و 224 كغم من انواع المخدرات، وكذلك ضبط سلاح كلاشنكوف وجهاز لاسلكي وعتاد .

وقال إن قوات حرس الحدود تتابع وبشكل خاص ملاحقة المهربين وإلقاء القبض عليهم، مؤكدا على حماية الحدود الشاسعة للبلاد، والتصدي لانشطة المهربين ومواجهتها بحزم.

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