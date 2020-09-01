بورتو البرتغالي يضم نجم إيران "مهدي طارمي" رسمياً

وأعلن التنانين، اليوم الإثنين، رسميا عبر حسابات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي عن الصفقة، بعد موسم تألق فيه طارمي، وحصد لقب هداف الدوري بـ18 هدفا متساويا مع لاعبي بنفيكا؛ بيتزي وفينيسيوس.



وسيصبح بوسع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما الآن، الكشف عن مهارته التهديفية في الدوري البرتغالي ودوري الأبطال، حيث سيشارك "التنانين" بشكل مباشر في التشامبيونز بعد تتويجهم بالدوري المحلي.

وحل "ريو آفي" في المركز الخامس في الدوري الذي توج بورتو بلقبه متفوقاً على بنفيكا. كما فاز فريق بورتو ببطولة كأس البرتغال ايضا بعد فوزه على بنفيكا في المباراة النهائية.

وتألّق طارمي في الموسم 2019-2020 وسجل 18 هدفاً ليساهم في تأهل "ريو آفي" للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وحل طارمي في المركز الثاني في قائمة الهدافين بعد كارلوس فيسنيوس هداف نادي بنفيكا الذي سجل نفس العدد من الاهداف ولكن بوقت اقل من اللعب في المباريات.

ويمتد عقد طارمي الذي وقعه يوم امس الاثنين مع بورتو 4 اعوام اي حتى نهاية العام 2024 .

وارتدى طارمي قميص المنتخب الإيراني 45 مرة حتى الآن وأحرز 21 هدفا.

انتهى**3276