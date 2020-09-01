ایران تنجح في توطین صناعة اجهزة الأوتوكلاف

طهران / 30 اب /اغسطس /ارنا- أكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن خيار الأمة الذي يحقق لها الاستقلال والخلاص من التبعية للأعداء هو النهج الحسيني الذي يمثل الامتداد الأصيل للإسلام، مستنكراً كل أشكال التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.