قائد الثورة: دولة الامارات خانت الأمة الاسلامية

وفي كلمة له عبر الفيديو صباح اليوم الثلاثاء في اجتماع لرؤساء ومدراء المؤسسات التعليمية والتربوية أشار قائد الثورة الاسلامية، إلى ان الامارات مهدت لدخول الصهاينة الى المنطقة ووضعت القضية الفلسطين التي هي قضية اغتصاب وطن في عالم النسيان وطبعت علاقاتها مع الصهاينة.

وأكد سماحته انه في الوقت الذي يتعرض الشعب الفلسطيني لضغوط شديدة من جميع الجهات، فان الامارات تعمل مع الإسرائيليين والعناصر الأمريكية الشريرة مثل هذا اليهودي في عائلة ترامب (صهره)، ضد مصالح العالم الإسلامي، وتتعامل بقسوة مع العالم الإسلامي، وقال سماحته: أتمنى أن يصحو الإماراتيون بسرعة ويتلافوا ما ارتكبوه.

مراسم العزاء الحسيني لهذا العام ستخلد في ذاكرة البلاد

وأعرب اية الله الخامنئي عن شكره للشعب الإيراني العزيز لحسن اداء الشعائر الحسينية في عشرة محرم الحرام معتبرا ان مراسم هذا العام ستخلد في تاريخ البلاد كظاهرة مميزة.

واشار سماحته الى انه رغم وجود القيود التي فرضها فيروس كورونا وما تتطلبه من التباعد الاجتماعي للحيلولة دون انتشاره الا ان ذلك لم يمنع من المحافظة على الروح الحسينية واقامة مجالس العزاء بشكل مهيب.

كما اثنى سماحته على الخطباء وقراء المراثي الحسينية .

وفي الموضوع الاساسي لكلمته أعتبر سماحته ان هدف التربية والتعليم في كل العالم هو تربية الانسان اللائق موضحا ان تعريف الانسان اللائق يختلف باختلاف اساليب التربية والتعليم في المدارس والعقائد المختلفة .

ودعا سماحته الى ان تعمل المدارس في الـ12 عاما الاولى من التربية والتعليم الى انشاء جيل من اليافعين والشباب يتحلى بالايمان والفكر والعلوم والعدل والأخلاق الإسلامية وبعبارة شاملة ان يكون انسانا مجاهدا وعالما.

يتبع..

