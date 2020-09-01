التبرع بالاعضاء.. ثقافة مترسخة في ايران

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الإيرانيين المتبرعین بالاعضاء طوعا الذين يحملون "بطاقة واهب أعضاء" عقب الوفاة کون التبرع بالاعضاء اصبح ثقافة في ايران ارتفع مستواها مع مرور الزمن حيث ساهمت ترسيخ هذه الثقافة في موافقة كثير من عائلات المرضى المتوفين بسبب الموت الدماغي على التبرع باعضائهم.

والتبرع بالاعضاء في ايران منبثق عن ثقافة انقاذ الارواح وهو مبادرة انسانية بحتة حيث ان وهب الاعضاء ينقذ ارواح اشخاص عدة و ليس واحدا فحسب.

وهذه المبادرة الانسانية ساهمت في التطور الذي حققته ايران في مجال زراعة الاعضاء كونها تتبوأ المركز الاول في زرع الاعضاء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة في مجال زرع الكبد واصبح الجراحون الايرانيون هم اكثر مهارة في هذا المجال.







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