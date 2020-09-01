الرئيس روحاني: لانسمح ان تترك المشاكل الاقتصادية تأثيرا على تنمية البلاد

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان روحاني ادلى بهذا التصريح في إجتماعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة التنسيق الاقتصادي، حيث أكد انه رغم الأضرار التي الحقتها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وكورونا الى بعض المجالات، لكن الحكومة لا تألو جهدا للحفاظ على تطوير وإزدهار قطاعي الانتاج والتجارة وتوفير جميع حاجات الشعب.

وبين روحاني انه من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليل من اثار كورونا بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود واصحاب المهن المتضررة منه هي اعطاء قروض ميسرة لهم . واضاف: ان الحكومة عازمة على وضع سياسات وخطط جديدة في المجال الاقتصادي.

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