٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84023085
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في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي

الرئيس روحاني: لانسمح ان تترك المشاكل الاقتصادية تأثيرا على تنمية البلاد

الرئيس روحاني: لانسمح ان تترك المشاكل الاقتصادية تأثيرا على تنمية البلاد

طهران / 1 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني أننا لا نسمح ان تكون المشاكل الاقتصادية الناجمة عن فرض العقوبات وانتشار فيروس كورونا، عقبة أمام تنمية البلاد وان تلحق الضرر بمعيشة الشعب.

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان روحاني ادلى بهذا التصريح في إجتماعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة التنسيق الاقتصادي، حيث أكد انه رغم الأضرار التي الحقتها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وكورونا الى بعض المجالات، لكن الحكومة لا تألو جهدا للحفاظ على تطوير وإزدهار قطاعي الانتاج والتجارة وتوفير جميع حاجات الشعب.

وبين روحاني انه من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليل من اثار كورونا بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود واصحاب المهن المتضررة منه هي اعطاء قروض ميسرة لهم . واضاف: ان الحكومة عازمة على وضع سياسات وخطط جديدة في المجال الاقتصادي.
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