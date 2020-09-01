٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84023202
٠ Persons

سمات

مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية :

مسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 ستقام خلال الاشهر القادمة

مسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 ستقام خلال الاشهر القادمة

طهران /1 ايلول/ سبتمبر/ارنا- اعلن مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لشؤون الصناعات اليدوية "بويا محموديان" عن اقامة مسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 خلال الاشهر القادمة.

واضاف محموديان اليوم الثلاثاء ان الموضوع الرئيسي لمسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 يدور  هذا العام حول الأزمة التي تسبب فيها فيروس كوفيد 19.

واكد بانها انطلقت هذه الفعالية في عام 2017  وتستمر لحد الان بهدف التعرف على أساتذة أو حرفيين أو مصممين أو أفراد أو منظمات من جميع أنحاء العالم  وذلك بفضل مشاركتهم الرائعة في التنمية المستدامة والشاملة للصناعات اليدوية.
وقال: من الممكن تقديم طلب في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 نوفمبر 2020 ، وسيعقد التحكيم النهائي في 1 ديسمبر 2020  ليتم الإعلان عن اسماء الفائزين بالجوائز في 20 ديسمبر 2020 وسيتم منح الجوائز خلال "أسبوع الهند للصناعات اليدوية "2021 والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 8 =