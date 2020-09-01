مسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 ستقام خلال الاشهر القادمة

واضاف محموديان اليوم الثلاثاء ان الموضوع الرئيسي لمسابقات الجائزة الدولية الرابعة للصناعات اليدوية 2020 يدور هذا العام حول الأزمة التي تسبب فيها فيروس كوفيد 19.

واكد بانها انطلقت هذه الفعالية في عام 2017 وتستمر لحد الان بهدف التعرف على أساتذة أو حرفيين أو مصممين أو أفراد أو منظمات من جميع أنحاء العالم وذلك بفضل مشاركتهم الرائعة في التنمية المستدامة والشاملة للصناعات اليدوية.

وقال: من الممكن تقديم طلب في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 نوفمبر 2020 ، وسيعقد التحكيم النهائي في 1 ديسمبر 2020 ليتم الإعلان عن اسماء الفائزين بالجوائز في 20 ديسمبر 2020 وسيتم منح الجوائز خلال "أسبوع الهند للصناعات اليدوية "2021 والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

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