تنمية التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان

واضاف القنصل الباكستاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماع دراسة التعاون الاقتصادي والتجاري مع محافظة كرمان (جنوب شرق) الذي عقد في مقر غرفة تجارة مدينة كرمان: نحن على استعداد للتعاون مع محافظة كرمان واستيراد المواشي والدجاج وسائر المنتجات البروتينية منها لما تمتلكة من امكانيات في هذا المجال.

واكد رفيع ان ايران وباكستان تربطهما علاقات اقتصادية متينة فضلا عن العلاقات السياسية والثقافية وان بلاده تسعى لتنمية هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات .

وبين القنصل الباكستاني انه ومنذ تفشي فيروس كورونا تم استيراد سلع وبضائع ايرانية تم شحنها بواسطة اكثر من الفين شاحنة.

واكد رفيع ان بلادة تسعى لايجاد خطوط جديدة للتعاون التجاري مع ايران عن طريق تنمية التبادل التجاري مع محافظتي كرمان و يزد (وسط) .

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