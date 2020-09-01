لجنة الاتفاق النووي المشتركة تبدأ اجتماعها السادس عشر بفيينا

هذا الاجتماع الذي يعقد بمشاركة 6 ممثلين عن ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين في فندق "كوبورغ" بفيينا، ياتي في سياق الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي.

يذكر ان اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة يلتئم في ظروفه الاعتيادية كل 3 اشهر، لكن الاجتماع الاخير وفي ضوء تفشي فيروس كورونا تأخر عقده لفترة 3 اشهر ايضا.

و وفق ما جاء في جدول اعمال عراقجي، سيعقد عقب انتهاك الاجتماع مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، وذلك على خلفية زيارته الاخيرة لطهران واتفاق الجانبين حول قضايا ذات الصلة باتفاق الضمانات.

وفي سياق متصل، يُنقل عن مساعد وزير الخارجية الايراني (عراقجي) قوله، ان "العالم قد كرّس اهتمامه في الوقت الحاضر على سبل وقوف المجتمع الدولي بوجه المحاولات الامريكية".

انتهى ** ح ع