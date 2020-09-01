٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84023355
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لجنة الاتفاق النووي المشتركة تبدأ اجتماعها السادس عشر بفيينا

لجنة الاتفاق النووي المشتركة تبدأ اجتماعها السادس عشر بفيينا

لندن / 1 ايلول / سبتمبر / ارنا – بدات اليوم الثلاثاء بفيينا، اعمال الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الايرانية ومجموعة 4+1، ترأسه كل من مساعد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "هليغا اشميت".

هذا الاجتماع الذي يعقد بمشاركة 6 ممثلين عن ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين في فندق "كوبورغ" بفيينا، ياتي في سياق الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي.
يذكر ان اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة يلتئم في ظروفه الاعتيادية كل 3 اشهر، لكن الاجتماع الاخير وفي ضوء تفشي فيروس كورونا تأخر عقده لفترة 3 اشهر ايضا.
و وفق ما جاء في جدول اعمال عراقجي، سيعقد عقب انتهاك الاجتماع مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، وذلك على خلفية زيارته الاخيرة لطهران واتفاق الجانبين حول قضايا ذات الصلة باتفاق الضمانات.
وفي سياق متصل، يُنقل عن مساعد وزير الخارجية الايراني (عراقجي) قوله، ان "العالم قد كرّس اهتمامه في الوقت الحاضر على سبل وقوف المجتمع الدولي بوجه المحاولات الامريكية".

انتهى ** ح ع  

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