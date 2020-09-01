لافروف يعلن استعداد روسيا للوساطة بين ايران وامريكا

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها لافروف اليوم الثلاثاء امام جمع من اساتذة وطلاب جامعة "مغيمو" للعلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، في موسكو.

وجدد وزير الخارجية الروسي انتقاده لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي ومجموعة 5+1؛ مصرحا : ان الامريكيين لم يكتفوا بالانسحاب من "الاتفاق" وانما منعوا سائر الدول من التعاون التجاري مع ايران.

واضاف : هناك بعض الدول التي طلبت بإذلال من امريكا ان تستثنيها من الحظر التجاري المفروض على ايران، وهي ظروف لم يتصور احد وقوعها قبل 10 اعوام.

وفي معرض الاشارة الى جهود واشنطن لاستئناف حظر الامم المتحدة على ايران، اوضح لافروف ان امريكا تعمد الى استخدام الالية المحددة ضمن الاتفاق النووي ضد ايران، في الوقت الذي كان الهدف من ادراج هذه الآلية اعادة الحظر اذا ما امتنعت ايران من الوفاء بتعهداتها.

وتابع القول : امريكا اليوم لاتمتلك هذا الحق، لكونها كانت قد انسحب من الاتفاق النووي وبذلك فهي تخلت بصورة عملية عن كاقة حقوقها في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع