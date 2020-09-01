خبير روسي : اقتراح موسكو على واشنطن وطهران يهدف الى خفض التصعيد

وفي حديث ادلى به اليوم الثلاثاء لمراسل "ارنا" لدى روسيا، اضاف تيموفييف : ان روسيا كانت قد اقترحت هذا "المشروع الهام" قبل عام واحد، بهدف تفعيل التعامل بين دول الخليج الفارسي وبعض اللاعبين الاقليميين الى جانب الاعضاء الدائمين لمجلس الامن الدولي وذلك بهدف تعزيز امن المنطقة.

وبحسب هذا الخبير الروسي، فإن موسكو تعمد في سياق تامين منطقة الخليج الفارسي، الى اشراك جميع الدول الاقليمية في الوقت الذي تقوم امريكا بعرقلة هذا التعاون بل تحرّض الدول العربية في المنطقة على معاداة ايران.

وكان وزير الخارجية الروسية سرغئي لافروف، اعلن خلال محاضرة قدمها اليوم الثلاثاء امام جمع من اساتذة وطلاب جامعة "مغيمو" للعلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، في موسكو، ان بلاده مستعدة لدعم المفاوضات المباشرة بين ايران وامريكا؛ على حد تعبيره.

وجدد وزير الخارجية الروسي انتقاده لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي ومجموعة 5+1؛ مصرحا : ان الامريكيين لم يكتفوا بالانسحاب من "الاتفاق" وانما منعوا سائر الدول من التعاون التجاري مع ايران.

انتهى ** ح ع