٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84023565
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السفارة السويسرية في طهران : وزير خارجية سويسرا الى طهران قريبا

السفارة السويسرية في طهران : وزير خارجية سويسرا الى طهران قريبا

طهران / 1 ايلول / سبتمبر /ارنا – اعلنت سفارة سويسرا في طهران، ان وزير الخارجية السويسري "ايغناتسيو كاسيس" سيقوم بزيارة طهران خلال الفترة من 5 لغاية 7 ايلول/ سبتمبر الحالي.

واضافت السفارة السويسرية في تغريدة لها اليوم : ان كاسيس سيزور طهران من 5 الى 7 ايلول/ سبتمبر الحالي، لاحياء "مئوية حضور سويسرا الدبلوماسي" في ايران.

انتهى ** ح ع

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