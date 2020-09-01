روسيا : اعضاء الاتفاق النووي مصممون على حماية هذا الاتفاق

واضاف المندوب الروسي : ان شركاء الاتفاق النووي اظهروا خلال اجتماعهم اليوم، انهم ملتزمون تماما بهذا الاتفاق.

وبدات اليوم الثلاثاء بفيينا، اعمال الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الايرانية ومجموعة 4+1، ترأسه كل من مساعد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "هليغا اشميت".

و وفق ما جاء في جدول اعمال عراقجي، سيعقد عقب انتهاك الاجتماع مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، وذلك على خلفية زيارته الاخيرة لطهران واتفاق الجانبين حول قضايا ذات الصلة باتفاق الضمانات.

وفي سياق متصل، يُنقل عن مساعد وزير الخارجية الايراني (عراقجي) قوله، ان "العالم قد كرّس اهتمامه في الوقت الحاضر على سبل وقوف المجتمع الدولي بوجه المحاولات الامريكية".

انتهى ** ح ع