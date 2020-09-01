بكين: لا اساس قانونيا لمحاولات امیرکا استخدام آلية الزناد

وقال المسؤول الصيني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في ختام الاجتماع الـ 11 للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بان جميع أطراف الاتفاق النووي أكدوا رفضهم لمحاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة مستمرون في دعمهم لتنفيذ الاتفاق، وشددوا على أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أسس قانونية لإطلاق العملية بعد خروجها منه.

واكد بان الصين ترى بان اميركا تريد استخدام هذه الالية لتقويض الاتفاق النووي واضاف، رغم ان اميركا قوة كبرى لكنها بالتالي دولة واحدة وان سائر دول العالم تتحرك في مسار الحفاظ على الاتفاق النووي.

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعا في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

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