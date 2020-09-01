اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: اميركا لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر ضد ايران

واكد البيان الصادر الثلاثاء عن الاجتماع الذي عقد في فيينا على الحفاظ على الاتفاق النووي والاهمية الاساسية لتنفيذه الكامل من قبل جميع الاطراف.

واشار البيان الى خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي في 8 ايار /مايو عام 2018 ، ولم تشارك بعد ذلك في اي من الانشطة المتعلقة بالاتفاق، مجددين التاكيد انه بناء على ذلك لا يمكن اعتبارها عضوا مشاركا فيه، وبالتالي لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الصادر عن منظمة الامم المتحدة (والذي تم تعليقه بعد توقيع الاتفاق النووي) في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.

ورحب الاعضاء بالبيان المشترك الصادر عن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 26 اب /اغسطس، وذكّروا في هذا المجال بالدور المهم للوكالة باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة المستقلة والمحادية المسؤولة عن اجراءات التحقق من الصدقية ومراقبة التزامات عدم الانتشار النووي.

وابدت اللجنة المشتركة الاهتمام بالقضايا النووية وكذلك ازالة الحظر وفق الاتفاق النووي واضافت، ان الخبراء سيواصلون البحث حول جميع القضايا الباعثة على القلق.

وجدد اعضاء الاتفاق النووي التاكيد على اهمية مشاريع عدم الانتشار النووي خاصة تحديث مفاعل اراك ومشروع النظائر المستقرة في منشاة فردو، مشددين على دعمهم الحازم ومسؤوليتهم الجماعية لمواصلة مشروع اراك.

انتهى ** 2342