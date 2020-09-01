غروسي يؤكد استمرار التعاون بين ايران والوكالة الذرية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" وصف غروسي اجتماعه مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه كان ايجابيا وكتب: ان التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة مساعدي الخارجية والمدراء العامين لوزارات الخارجية في ايران ودول مجموعة "4+1" برئاسة عراقجي ومساعدة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

ووصف الجانبان المحادثات الاخيرة بين ايران والوكالة الذرية في طهران والبيان المشترك الذي صدر في ختامه والذي من شانه تعزيز التعاون وكذلك الثقة بين الجانبين، بالبناء والايجابي، واعربا عن سرورهما للترحيب الواسع على الصعيد الدولي بالتفاهمات الحاصلة.

كما اكد عراقجي وغروسي عزم ايران والوكالة على مواصلة التعاون المتبادل على اساس حسن النوايا.

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