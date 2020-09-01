ايران وكوريا الشمالية تؤكدان على التعاون التجاري والمالي

وفي اللقاء الذي جرى في طهران الثلاثاء، اكد زادبوم ضرورة توفير وتعزيز الارضية المناسبة للتبادل التجاري بين شركات البلدين.

واضاف، انه وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية يمكن الاستفادة من طاقات البلدين فضلا عن التعاون من قبل دول اخرى.

من جانبه اشاد السفير الكوري الشمالي بتصريحات قائد الثورة الاسلامية حول اهمية التضامن بين البلدين امام اجراءات الحظر الاميركية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بينهما، مستحسنا جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في المواجهة المتزامنة للحظر وفيروس كورونا.

ودعا للمزيد من اللقاءات والاتصالات بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقترحا تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين منظمة تنمية التجارة الايرانية وكوريا الشمالية.

انتهى ** 2342