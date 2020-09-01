اوليانوف: اجتماع اللجنة المشتركة اثبت عدم جدوى محاولات اميركا لتفعيل آلية الزناد

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي جددت التاكيد في اجتماعها اليوم (امس الثلاثاء) على راي المشاركين فيه بان الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق بعد خروجها منه في 18 ايار /مايو 2018 (اي عدم جدوى محاولات واشنطن لتفعيل آلية الزناد).

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت امس الثلاثاء اجتماعا في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

واكد البيان الختامي للاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بان اميركا لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الدولي ضد ايران في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

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