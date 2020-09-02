الصين تصف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالمثمر

و أضافت ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في بيان أن جميع المشاركين في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أكدوا على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذه الكامل.

وجاء في بيان ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة على تويتر: ان الكل يعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكنها بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت امس الثلاثاء اجتماعا في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

وفي ختام الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للاتفاق النووي، اصدر المشاركون في الاجتماع بيانا اكدوا ان اميركا لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الدولي ضد ايران في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واكد البيان على الحفاظ على الاتفاق النووي والاهمية الاساسية لتنفيذه الكامل من قبل جميع الاطراف.

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