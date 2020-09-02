قفزة كبيرة بأعداد السياح إلى اصفهان خلال السنوات الـ 7 الماضیة

وأشار اللهياري في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء( ارنا) اليوم الأربعاء إلى أهم إلانجازات التي حققتها حكومة روحاني في اصفهان في مجال التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة وقال: بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا هذه المنطقة عام 2012 حوالي 64 ألف سائح وقد وصل هذا العدد إلى 450 ألف في العام الماضي رغم المشاكل المتعلقة بكورونا.

واكد أن الطاقة الاستيعابية للسياحة بالمحافظة زادت 3.5 مرات خلال السنوات السبع الماضية وبلغت إلى 35 ألف سرير، موضحا ان قيمة الاستثمار في قطاع السياحة بالمحافظة بلغ حوالي 11 ألف مليار تومان.

واضاف: سنشهد قسما مهمًا من إنجازات الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في قطاع السياحة خلال الاعوام الاربعة او الخمسة القادمة.

وقال اللهياري: نظرا الى أن اصفهان تشتهر بالسياحة التاريخية والثقافية فاهتمت الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالسياحة في هذه المحافظة وحيث شهدت السياحة البيئية نمواً كبيراً، بحيث ارتفعت عدد وحدات السياحة البيئية من 30 إلى 440 وحدة.

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