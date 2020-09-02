وزير النفط الايراني: الغاز الإيراني ذو جدوى اقتصادية للعراق

واضاف زنكنه اليوم الاربعاء ان العراقيين يعرفون انه لايوجد في المنطقة أحد يؤمن احتياجاتهم من الغاز ، لقد وقعوا عقودا لانتاج الغاز داخل بلادهم ، لقد وقعوا عقودا لانتاج الغاز داخل بلادهم ، فهو موجود في العراق ويمكن الاستفادة منه لكن هذا الأمر يحتاج الى وقت وبالتالي فهم يرغبون حاليا باستيراد مزيد من الغاز الإيراني.

واشار الى أن توليد الكهرباء في العراق يجري باستخدام الغاز الايراني، فهو ذو جدوى اقتصادية لانه بديل جيد للكازوئيل وأقل سعرا منه بمقدار الضعفين ، ومن هنا فاننا لم نسمع بأن العراق ليس بحاجة الى الغاز الايراني ، ولم يصرح أي مسؤول بذلك .

من جهة اخرى أكد وزير النفط ان وزارته تعمل على توسيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط "سي أن جي" في حافلات النقل العام داخل المدن.

كما أكد على ان وزارة النفط تجري مفاوضات مع الشركات المعرفية لتوفير التجهيزات التي تحتاجها المنشآت النفطية، وفي حال توفيرها داخليا فان الوزارة ستوقف استيرادها من الخارج.

انتهى** 2344