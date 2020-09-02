تركيا وجهة جيدة لصادرات تمور خوزستان

واشار مهرداد سعادت دهقان اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير الأعمال في البلاد يحتاج إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات، وقال: إن إحدى الخطط الموضوعة في غرفة التجارة المشتركة بين إيران وتركيا، تحديد الأسواق المناسبة للمنتجات الإيرانية في تركيا.

وتابع: أن هذا الاجراء يمكن تنفيذه رغم الحظر الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية، ولكنه يتطلب مزيدا من الاهتمام بقدرة وإمكانيات الغرف التجارية المشتركة، وفي هذه الحالة ستكون مشاكل البلاد بالتاكيد أقل في تطوير التبادل التجار الخارجي.

وأقترح رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وتركيا، إنشاء مكتب أعمال تركي في غرفة تجارة أهواز لتوفير الارضية المناسبة لتصدير المحاصيل المنتجة في المحافظة وخاصة التمور.

وأشار الى ان هذا المنتج يصدر حاليا إلى تركيا تحت عناوين تجارية أخرى ومن خلال وسطاء مختلفين؛ مما يؤكد الحاجة لإقامة علاقة تجارية مباشرة بين محافظة خوزستان وتركيا.

واضاف سعادت دهقان، إن إحدى ميزات إنشاء أسواق مناسبة للمنتجات مثل التمور هي الاهتمام بمسألة التغليف الذي يتميز بمعايير جيدة مطلوبة في الدول المستهدفة، وتابع: إن غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة مستعدة لتقديم التوجيه اللازم للمنتجين في هذا الصدد.

كما أشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية التركية المشتركة إلى المشاكل التجارية التي سببها تفشي كورونا وقال: إن إغلاق الحدود الإيرانية التركية تسبب في مشاكل كبيرة في تصدير المنتجات الإيرانية، ومن أجل حل هذه المشاكل تم القيام بتعاون خاص بين غرف التجارة للبلدين، وان الاتصال الذي اجراه الرئيس الايراني بالرئيس التركي، ساهم في استئناف الأنشطة التجارية على الحدود المشتركة بعد 48 ساعة.

وبحسب التقرير، فان إيران وتركيا تسعيان الى زيادة حجم التجارة الثنائية إلى أكثر من 30 مليار دولار.

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