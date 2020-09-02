ازاحة الستار عن انجازين هامين للدفاع الجوي للجيش

وأقيمت مراسم ازاحة الستار عن الإنجازات الدفاعية في مجال الدفاع الجوي اليوم الأربعاء بحضور قائد قوة الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية "العميد عليرضا صباحي فرد" .

وتمت في المراسم ازاحة الستار عن رادار كاشف 99 ، وهو رادار ثلاثي الأبعاد ومتحرك تم تصميمه في مركز أبحاث التكنولوجيا الجديدة للدفاع الجوي و قادر على كشف الأهداف الجوية بدقة عالية جدا ورصد مجموعة متنوعة من الأهداف الصغيرة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة والطائرات المسيرة ويستطيع هذا الرادار الذي يبلغ مداه 12 كم اكتشاف 300 هدف بشكل متزامن.

كما ازيح الستار عن مشروع عماد الذي تم ايضا تصميمه من قبل قوات الدفاع الجوي.

وتأتي هذه الانجازات بينما يمتلك عدد قليل من البلدان المتقدمة هذه الأنواع من الأنظمة .

ومع تنفيذ هذا المشروع يتم كسر احتكار إنتاج أنظمة الألعاب الحربية في مجال الدفاع الجوي.

ويهدف هذه الانجازات الدفاعية الى استخدام سيناريوهات افتراضية في مجال الدفاع الجوي ومشاهدة النتائج وتقييمها.

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