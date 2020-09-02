روحاني : امريكا لن تجني سوى الدعاية والضجيج الاعلامي

وخلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء طمئن روحاني الشعب الايراني بأن الحكومة ستبذل اقصى جهودها وخاصة وزارة الخارجية بكل تشكيلاتها لافشال المخططات الامريكية

واشار الرئيس روحاني الى أن الجمهورية الاسلامية حققت اليوم انتصارا جديدا في مجلس الأمن الدولي، موضحا انه قلما حصل في تاريخ المنظمة الدولية ان تقوم احدى الدول بمواجهة امريكا سياسيا وقانونيا وتهزمها عدة مرات ، كما أعرب عن أمله في أن تُمنى امريكا بالهزيمة في هذه المرحلة ايضا.

وتطرق روحاني الى محاولات امريكا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران وقال : ان أحدى فقرات الاتفاق النووي تنص على رفع الحظر التسليحي عن إيران منتصف اكتوبر القادم وهذا ما ثبته القرار الأممي 2231، وبالتالي يكون بامكان ايران شراء أو بيع أي سلاح وهذا الأمر يزعج الامريكيين بشكل كبير ، ومن هنا فقد بدأوا ضجيجهم الاعلامي ومحاولاتهم داخل مجلس الأمن لتعليق تنفيذ هذه الفقرة.

واضاف ان شعبنا على اطلاع بأن 13 عضوا في مجلس الأمن الدولي من بين اعضائه الـ15 وقفوا بوجه امريكا ، وهذا يعد هزيمة كبيرة لامريكا في التاريخ السياسي وتاريخ منظمة الأمم المتحدة.

وفي حديثه عن محاولات امريكا لتفعيل الية الزناد قال روحاني : ان الامريكان تصوروا انهم بهذه الطريقة سيستعيدون حيثيتهم المهانة ، في حين ان من له أدنى معرفة بألف باء السياسة والقانون يدرك ان من خرج من الاتفاق النووي بشكل كامل لايمكن ان يستخدم بنوده ضد الطرف الاخر.

وتابع قائلا : ان ما يبعث على الارتياح ان مجموعة 1+4 اعلنت في فيينا أمس وبشكل واضح تمسكها بالاتفاق النووي وان امريكا ليس لها أي حق باستغلال الاتفاق الذي خرجت منه.

واشار روحاني الى انه اتصل قبل يومين برئيس مجلس الأمن الدولي موضحا ان رؤيته كانت متطابقة مع رؤية ايران وانه أكد ان امريكا وبعد خروجها من الاتفاق النووي لم يعد لها الحق في تفعيل أي فقرة من فقرات الاتفاق ضد ايران.

كما أكد روحاني ان ايران افشلت المخطط الامريكي الهادف لتدمير الاقتصاد الايراني وقال : ان البلاد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري ( بدأ 21 مارس) ورغم الحظر وتداعيات كورونا سجلت نجاحات اقتصادية جيدة فاقت العديد من الدول ، وتمثلت هذه النجاحات بنمو ملحوظ في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، وبالتالي فان من المنتظر خلال الشهور الستة القادمة ان تتمكن ايران من تسجيل نمو اقتصادي ايجابي دون الاعتماد على النفط.

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