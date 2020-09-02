الفيلم الایراني القصير "الجنة" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان صربيا

وعُرض الأفلام القصيرة الايرانية المتمثلة في "العودة" من إخراج مصطفي غلامي و"والد الأشجار" للمخرج تيمور قادري ، و "أقل" للمخرج محمد زماني، و "الجنة" للمخرج رضا مؤيدي و"المدان" من إخراج نيما دانشمند، عرض في مهرجان Mister vorky السينمائي الدولي الخاص بالأعمال التي تمتد إلى دقيقة واحدة في صربيا.

وسبق أن فاز فيلم"الجنة" بالمركز الثاني في مهرجان باكستان السينمائي في عام 2019 ومدته 60 ثانية من أصل 800 فيلم تم تقديمها للمهرجان.

ويدور موضوع هذا الفيلم حول طفلة صغيرة تتحدث عن الجنة مع والدها لكن في النهاية، يحدث شيء غير متوقع.

انتهى