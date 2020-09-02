٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84024557
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تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران /02 ایلول/سبتمبر/ ارنا -اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري " بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 378 الفا و752 شخصا وبوفاة 125 شخصا اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 21 الفا و797 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء ، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1858 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 378 الفا و 752 حالة لغاية الان بينهم 3693 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 326  الفا و801 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 125 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و 797 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و281  الاف و961 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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