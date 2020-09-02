تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء ، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1858 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 378 الفا و 752 حالة لغاية الان بينهم 3693 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 326 الفا و801 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 125 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و 797 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و281 الاف و961 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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