ظريف : جنّدنا انفسنا لإفشال محاولات الاعداء

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، اكد ظريف انه "في الوقت الحاضر حيث كرّس كيان ترامب والصهاينة جهودهم لفرض الضغوط الاقتصادية والامنية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، انني وزملائي في وزارة الخارجية والبعثات السياسية نعمل ليل نهار بهدف افشال هذه المحاولات".

وتابع القول : انني وزملائي لدى الخارجية لم ندخر جهدا من اجل تألق البلاد ورفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية الغراء عالية في سفاراتنا على صعيد العالم.

وزير الخارجية الايراني اشار في تصريحاته اليوم ايضا، الى ان الدبلوماسية الايرانية الفاعلة والمبدعة رفعت راية البلاد المقدسة بمجلس الامن ايضا لتكون شوكة في اعين امريكا واذنابها.

وفي السياق، نوّه ظريف الى "3 انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة" حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع مجلس الامن الدولي خلال الاسابيع الاخيرة، وقال : انها هدية متواضعة الى الشعب الايراني العظيم لمناسبة اسبوع الحكومة.

انتهى ** ح ع