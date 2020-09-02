رسالة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.. أميركا لا يمكنها تفعيل آلية الزناد

وتابع جانغ جونغ في تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص على تويتر، "ان إجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي جاء في الوقت المناسب نظرا للمناقشات الأخيرة حول الإتفاق في مجلس الأمن.

وفيما أشار إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية الحفاظ على الإتفاق النووي وتنفيذه بالكامل، صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ان الأطراف المتبقية في الإتفاق النووي أجمعت على أن الولايات المتحدة لا يمكنها تفعيل آلية الزناد.

وعقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، امس الثلاثاء، اجتماعها السادس عشر في فيينا على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لايران ومجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

وفي ختام الاجتماع، اصدر المشاركون بيانا اكدوا فيه ان اميركا لا يمكنها اطلاق آلية اعادة الحظر الدولي ضد ايران في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.

كما أكدوا على الحفاظ على الاتفاق النووي وأهمية تنفيذه بالكامل من قبل جميع الاطراف.

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